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Российская семья из четырех человек вернулась на родину из Сирии

Львова-Белова: дипломаты помогли семье из 4 человек вернуться в РФ из Сирии
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В Россию из Сирии удалось вернуть семью из четырех человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

«Помогли семье вернуться в Россию из Сирии. Папа, бабушка и две дочки 10 и 5 лет сегодня на борту Министерства обороны РФ приземлились в Подмосковье», — написала омбудсмен.

По словам Львовой-Беловой, помощь в переговорах и транспортировке россиян оказывали сотрудники не только Минобороны, но и МИД РФ, а также посольства России в Сирии.

После прибытия в РФ семья отправилась к родственникам в Санкт-Петербург.

До этого в Россию вернулись еще две семьи, находившиеся в Сирии.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они заняли города Алеппо, Хомс, Хаму и Дамаск. Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

8 декабря в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее бывший пресс-секретарь Асада сообщил о его безуспешных попытках связаться с Путиным.

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