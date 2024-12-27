Львова-Белова сообщила об эвакуации из Сирии на родину двух семей россиян

В Россию вернулись две семьи с детьми из Сирии, которые подали обращение об эвакуации. Об этом сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

«Сегодня борт Министерства обороны РФ приземлился в Подмосковье и доставил наших соотечественников на Родину. Обе семьи с детьми — мама с грудным ребенком, а также папа, мама, дедушка и трое детей. Рады, что все завершилось благополучно», — пишет Львова-Белова.

Омбудсмен поблагодарила министерство иностранных дел России, российское посольство в Сирии и министерство обороны за проделанную работу.

Также министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не допустить развала Сирии на части.

В конце ноября вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. В результате они заняли города Алеппо, Хомс, Хаму и Дамаск.

Командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

8 декабря в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее сторонники Асада выступили против новых властей Сирии.