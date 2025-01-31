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В России начали проверку танкерного флота

Вице-премьер Савельев: кабмин РФ приступил к ревизии всего танкерного флота
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Правительство России приступило к реализации поручений президента РФ Владимира Путина по ревизии всего танкерного флота страны, заявил вице-премьер Виталий Савельев. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что правительство было обязано привести в порядок танкерный флот и, если потребуется, разработать соответствующие законодательные акты. Цель этой проверки — оценить состояние флота и понять, можно ли его использовать без риска возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как крушения кораблей.

В четверг, 23 января, Путин на совещании с членами правительства попросил Савельева доложить о ходе работ по ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в акватории Черного моря. Савельев заявил, что новых масштабных выбросов мазута с танкеров в акватории Черного моря в настоящий момент не зафиксировано.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее спасатели собрали более 164 тысяч тонн песка после разлива мазута в Черном море.

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