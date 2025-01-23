Путин попросил доложить о ходе ликвидации последствий разлива мазута

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил вице-премьера РФ Виталия Савельева доложить о ходе работ по ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в акватории Черного моря. Об этом сообщает сайт Кремля.

В рамках совещания глава государства отметил, что участники встречи обсудят несколько актуальных и важных вопросов. Одним из них стала работа правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива мазута.

«Пожалуйста, Виталий Геннадьевич, я вас просил заняться этим вплотную. Знаю, что вы и на месте бываете, и работу соответствующим образом уже организовали. Как она идет сегодня?» — спросил Путин у Савельева.

Вице-премьер рассказал, что в настоящее время на месте происшествия развернут оперативный штаб, а правительственная комиссия утвердила межведомственный план действий.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее спасатели собрали более 164 тысяч тонн песка после разлива мазута в Черном море.