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Спасатели собрали более 164 тысяч тонн песка после разлива мазута в Черном море

МЧС: на Черноморском побережье собрано более 164 тысяч тонн загрязненного песка
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Официальный телеграм-канал Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Спасатели и волонтеры собрали 164 798 тонн загрязненного песка и грунта на побережье Черного моря после разлива мазута. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время вывезено 125 766 тонн песка и грунта. Сотрудники ведомства продолжают обследовать 910 километров береговой линии, отметили в министерстве.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

По оценке вице-премьера РФ Виталия Савельева, утечка мазута из танкера «Волганефть-239», севшего на мель в результате крушения в Керченском заливе, будет остановлена к вечеру четверга, 16 января.

Ранее у берегов Ялты обнаружили пятно мазута.

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