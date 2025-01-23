Савельев: новых выбросов мазута с танкеров в Черном море не зафиксировано

Вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что новых масштабных выбросов мазута с танкеров в акватории Черного моря в настоящий момент не зафиксировано. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, завершить откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе. Он отметил, что более 1,1 тысячи тонн мазута уже откачано с кормовой части этого танкера и планируется откачать еще 300 тонн.

Он добавил, что члены правительственной комиссии в пятницу, 24 января, вылетят на место ЧС с танкерами, на месте будет проведено совещание.

В четверг, 23 января, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил Виталия Савельева доложить о ходе работ по ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в акватории Черного моря.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее спасатели собрали более 164 тысяч тонн песка после разлива мазута в Черном море.