Кремль подтвердил контакты с Белым домом по авиакатастрофе в Вашингтоне

Песков: РФ ведет диалог с США о передаче тел погибших в авиакатастрофе

Россия ведет диалог с Соединенными Штатами по вопросам, связанным с авиакатастрофой в Вашингтоне, по дипломатическим каналам. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то ее уведомляют через дипломатические каналы. Так произошло и сейчас. Дипломатические каналы работают. К сожалению, действительно произошла трагедия. Есть граждане России. Сейчас обговариваются формальности, связанные с передачей тел погибших», — рассказал представитель Кремля.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь с передачей останков погибших российских граждан на родину и добавил, что Вашингтон уже находится в контакте с Москвой по этому вопросу.

Ранее Трамп предложил свою версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне.