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После авиакатастрофы в США из воды извлекли 30 тел, самолет развалился на три части

Спасатели в США считают, что в авиакатастрофе над Вашингтоном никто не выжил
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Julio Cortez/AP

Руководитель пожарной и неотложной медицинской службы Вашингтона (округ Колумбия) Джон Доннелли предположил, что в авиакатастрофе над Вашингтоном, в которой пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом, никто не выжил. Об этом пишет Sky News.

«Мы не думаем, что в этой катастрофе есть выжившие, но мы извлекли 27 человек из самолета и одного из вертолета», — добавляет он.

Позднее появилась информация, что из воды реки Потомак, куда упал лайнер, извлекли уже 30 тел. Сам самолет при падении развалился на три части.

Пассажирский самолет, на котором летели американские фигуристы и тренеры, столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60. Это произошло во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. На борту пассажирского лайнера находилось 60 пассажиров и три члена экипажа, а также три члена экипажа были в вертолете.

В СМИ появилась информация, что на борту самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Спасатели прибыли на место крушения спустя десять минут после происшествия. На данный момент в операции задействованы более 300 человек: некоторые помогают на лодках, другие ныряют с аквалангом.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в США.

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