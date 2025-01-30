Трамп предложил свою версию причины авиакатастрофы в Вашингтоне

Очки ночного видения могли «исказить» обзор членов экипажа вертолета, в результате чего воздушное судно столкнулось с пассажирским самолетом в небе над Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Это может исказить ваш обзор, если у вас имеется ночное зрение. Так что вполне возможно, что это могло произойти», — сказал глава Белого дома, комментируя возможное влияние очков ночного видения на исход катастрофы.

30 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700, выполнявший рейс из Канзаса, столкнулся в воздухе с военным вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне. Оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились по меньшей мере трое военнослужащих. Вертолет совершал тренировочный полет.

Местные СМИ сообщили, что среди пассажиров самолета были фигуристы и тренеры сборной Соединенных Штатов Америки. По данным ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская.

Спасательная служба в Вашингтоне считает, что выжить в авиакатастрофе никому не удалось.

Ранее Трамп обвинил экс-министра транспорта США в состоянии гражданской авиации.