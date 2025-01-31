«По этой теме я не контактировал с Путиным». Трамп рассказал о россиянах, погибших в Вашингтоне

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета на реке Потомак в Вашингтоне, 30 января 2025 года

Трамп сообщил, что авиакатастрофу в США он не обсуждал с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон уже находится на связи с Москвой по поводу передачи останков погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне российских граждан. При этом политик сообщил, что не обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным конкретно крушение борта, но намекнул, что контакты между лидерами уже были.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу крушения борта American Airlines в Вашингтоне, но из его ответа можно понять, что лидеры уже контактировали по другому вопросу.

«Нет. По этой теме я не контактировал [с Путиным]»,

— ответил Трамп на вопрос журналистов о том, контактировал ли он с Путиным после авиакатастрофы, жертвами которой стали в том числе российские граждане.

В ночь на 30 января в Вашингтоне самолет American Airlines столкнулся с вертолетом армии Соединенных Штатов. На борту самолета находились 64 человека, на борту вертолета — трое. Никто не выжил. Это первая крупная катастрофа с участием коммерческого самолета в США за последние более чем 15 лет.

«Это была темная и мучительная ночь в столице нашей страны и в истории нашей страны, трагедия ужасных масштабов. Мы скорбим о каждой драгоценной душе, которая была отнята так внезапно», — заявил Трамп в ходе выступления в Белом доме.

По информации источников ТАСС, на борту были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной РФ тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская. Кроме того, бывший фигурист Денис Петухов сообщил «Матч ТВ», что экс-фигурист Александр Кирсанов также был на борту самолета, разбившегося под Вашингтоном.

Президент США подтвердил, что россияне погибли в катастрофе.

«Среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей. К сожалению, они оказались на этом самолете. Мне очень-очень жаль», — подчеркнул он.

Президент США выразил готовность помочь с передачей останков погибших российских граждан на родину и добавил, что Вашингтон уже находится в контакте с Москвой по этому вопросу.

«Да, мы будем», — ответил он на вопрос корреспондента ТАСС о том, будут ли готовы США передать тела при условии, что между странами нет прямого авиасообщения.

«Мы уже связались [по этому вопросу] с Россией», — добавил политик.

Посольство России в свою очередь заявило, что в ближайшее время ожидает получения от Госдепартамента точной информации о погибших. «С особым прискорбием узнали от Белого дома, что на борту лайнера были граждане России. Признательны американским властям, с которыми мы находимся в постоянном контакте, за выраженные семьям погибших слова поддержки и готовность помочь с передачей останков», — отметили в диппредставительстве.

Соболезнования родным и близким погибших выразили ранее в Кремле. «Плохие новости сегодня из Вашингтона. Мы сожалеем и соболезнуем родным и близким погибших», — сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. При этом он добавил, что «пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет».

Федерация фигурного катания на коньках России также выразила соболезнования в связи с трагедией.

«Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также Ассоциации фигурного катания на коньках США, потерявшей в этой катастрофе талантливых спортсменов и тренеров. Некоторые из них были нашими соотечественниками, в свое время они внесли значительный вклад в отечественное фигурное катание», — говорится в послании.

Потерпевший крушение самолет раскололся на части, они по-прежнему находятся под водой. В настоящее время продолжается поисковая операция, к ней привлечены водолазы. Уже удалось извлечь по меньшей мере 19 тел погибших, есть ли среди них россияне — пока не сообщается.

Контакты Путина и Трампа

На прошлой неделе Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Трампом, чтобы обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта и ряд других тем.

«Во-первых, хочу сказать, что Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединенных Штатов, и не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась. С нынешним президентом США у меня всегда были исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения, и доверительные, я бы сказал», — отметил российский президент, назвав Трампа «прагматичным и умным человеком» и заверив, что украинского конфликта не было бы, если бы Трамп был президентом в 2022 году.

«Нам лучше встретиться». Путин заявил о готовности к диалогу с Трампом и переговорам по Украине Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что готов встретиться с Дональдом... 24 января 21:34

27 января в Кремле заявили, что сигналов от Вашингтона по возможным будущим переговорам лидеров еще не было.