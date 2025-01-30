В США минимум четыре человека выжили после столкновения вертолета и самолета

В США четырех человек достали из реки после столкновения вертолета и самолета

В Вашингтоне четырех человек достали из реки Потомак после столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана. Об этом сообщает NBC News.

«Четверо пострадавших были доставлены на пожарную станцию в национальном аэропорту имени Рональда Рейгана», — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и 4 члена экипажа.

По данным CNN, столкнувшийся с пассажирским самолетом вертолет Sikorsky H-60 принадлежал сухопутным войскам США.

Незадолго до этого Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что региональный реактивный самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines, выполнявший рейс 5342 для American Airlines, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку на взлетно-посадочную полосу 33 в аэропорту имени Рейгана около 21:00 по местному времени (5:00 мск четверга). Самолет вылетел из Уичито (штат Канзас).

Аэропорт имени Рональда Рейгана временно прекратил прием и отправку рейсов из-за происшествия с воздушным судном. Вероятность продления ограничений оценивается в 30-60%, отметили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Ранее в Калифорнии самолет упал на здание возле аэропорта.