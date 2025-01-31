МВД подтвердило задержание трех руководителей «Роснано»

МВД России подтвердило журналистам задержание трех топ-менеджеров «Роснано» по делу о нецелевом расходовании более 43 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс».

Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело в отношении этих сотрудников.

«На территории Москвы и Московской области задержаны заместитель руководителя ООО «УК «Роснано» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова», — сказали в министерстве.

Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, что, подчеркнули в МВД, повлекло за собой тяжкие последствия.

По данным РБК, задержанные работали заместителями бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, ныне проживающего за границей.

10 января сообщалось, что бывшие топ-менеджеры госкорпорации «Роснано» Олег Киселев и Ирина Рапопорт были объявлены в международный розыск. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Директор «Роснано» по особым поручениям Евгений Фролов рассказывал, что компания понесла ущерб от хищений в размере 200 млрд рублей. При этом сейчас уголовные дела возбуждены только по хищениям на сумму 43 млрд рублей.

Сам Чубайс покинул пост главы «Роснано» еще в конце 2020 года. А после начала российской военной спецоперации на Украине он ушел с должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями и уехал из страны. В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал» и стал «Мойшей Израилевичем». Сообщалось, что в Израиле он открыл научный центр, который будет анализировать будущее России.

Ранее депутаты Госдумы попросили СК и Генпрокуратуру проверить деятельность Чубайса.