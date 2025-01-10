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Топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск

ТАСС: топ-менеджеры «Роснано» Киселев и Рапопорт попали в международный розыск
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Валерий Левитин, Григорий Сысоев/РИА Новости

Два бывших топ-менеджера госкорпорации «Роснано» Олег Киселев и Ирина Рапопорт, которых обвиняют в особо крупном мошенничестве, объявлены в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела.

По информации источника, Киселев и Рапопорт скрылись, по месту прописки они не проживают, известно, что они находятся не в России.

В августе сообщалось, что суд арестовал и отправил в московский СИЗО генерального директора компании по производству устройств на основе гибкой электроники «Пластик лоджик» Бориса Галкина, обвиняемого в растрате денежных средств, которые были выделены компании «Роснано».

До этого сообщалось, что по результатам проведенных проверок, которые выявили в «Роснано» факты многомиллиардных хищений, следователи возбудили несколько уголовных дел, в которых компания выступает потерпевшей стороной.

27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере.

Ранее «Роснано» погасила банковские кредиты.

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