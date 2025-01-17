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В СК и Генпрокуратуру направили обращение проверить деятельность Чубайса

В СК направили обращение проверить деятельность Чубайса на предмет преступлений
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутат Андрей Луговой обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку деятельности политика Анатолия Чубайса на предмет преступлений. Об этом Картаполов написал в своем Telegram-канале.

«В адрес председателя СК А. И. Бастрыкина направили совместно с депутатом Государственной думы А. К. Луговым запрос с просьбой инициировать проведение проверки на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича», — заявил он.

Депутаты также обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность бывшего главы «Роснано» на предмет нарушения закона.

До этого в ФСБ заявили, что более 13 млрд рублей было похищено в компании «Пластик Лоджик», учрежденной «Роснано» для создания «планшетов Чубайса». В растрате обвиняют гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина.

С 2020 года Борис Галкин скрывался от правоохранительных органов за рубежом, в 2024 году его задержали при попытке въезда в Россию.

Ранее в Госдуме предложили экстрадировать Чубайса в Россию.

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