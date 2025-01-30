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В Москве задержаны трое экс-заместителей Чубайса

ТАСС: в Москве задержаны три экс-заместителя бывшего главы «Роснано»
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Александр Гальперин/РИА «Новости»

В Москве задержаны три бывших заместителя экс-главы «Роснано». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Бывших топ-менеджеров обвиняют в превышении полномочий. Их имена не называются.

По данным РБК, задержанные работали заместителями бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, ныне проживающего за границей.

До этого депутат Луговой призвал завести дело против экс-главы «Роснано» Чубайса.

10 января бывшие топ-менеджеры госкорпорации «Роснано» Олег Киселев и Ирина Рапопорт были объявлены в международный розыск. 11 января директор компании по особым поручениям Евгений Фролов заявил, что компания «Роснано» понесла ущерб от хищений в размере 200 млрд рублей. При этом сейчас уголовные дела возбуждены только по хищениям на сумму 43 млрд рублей.

Чубайс ушел с должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями и уехал из России после начала российской военной спецоперации на Украине. В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал» и стал «Мойшей Израилевичем». Сообщалось, что в Израиле он открыл научный центр, который будет анализировать будущее России.

Ранее ФСБ обвинила создателей «русского айпада» из «Роснано» в крупных хищениях.

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