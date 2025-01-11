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Уточнен ущерб «Роснано» от хищений

Директор «Роснано» Фролов: ущерб компании от хищений превысил 200 млрд рублей
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Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

Ущерб «Роснано» от хищений превысил 200 млрд рублей. Об этом рассказал «Ъ» директор компании по особым поручениям компании Евгений Фролов.

Сейчас возбуждены уголовные дела о хищениях на сумму более 43 млрд руб. По словам Фролова, были выявлены факты вывода средств в иностранные юрисдикции «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по завышенной цене.

До этого топ-менеджеры «Роснано» Киселев и Рапопорт попали в международный розыск. 27 августа Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт по делу о растрате в особо крупном размере.

Также в августе сообщалось, что суд арестовал и отправил в московский СИЗО генерального директора компании по производству устройств на основе гибкой электроники «Пластик лоджик» Бориса Галкина. Его обвиняют в растрате денежных средств, которые были выделены компании «Роснано».

Ранее брат Чубайса назвал нездравыми мыслями идею Володина экстрадировать экс-главу «Роснано».

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