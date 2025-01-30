СМИ назвали имена задержанных бывших топ-менеджеров «Роснано» при Чубайсе

В Москве задержали четырех бывших топ-менеджеров государственной корпорации «Роснано», среди которых были бывшие заместители экс-главы госкорпорации Анатолия Чубайса. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, среди задержанных бывший заместитель Чубайса, экс-исполнительный директор корпорации Борис Подольский. Также, по данным журналистов, правоохранители задержали бывшего управляющего директора по финансам «Роснано» Артура Галстяна.

В публикации отмечается, что задержанные подозреваются в хищении 45 млрд рублей.

До этого появилась информация, что задержаны три экс-заместителя Чубайса. Их обвиняют в превышении полномочий. Имена задержанных не раскрывались.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что задержание бывших заместителей Чубайса связано с его обращением в Генпрокуратуру и СК. В середине января Картаполов и его коллега Андрей Луговой попросили ведомства проверить деятельность Чубайса.

Ранее директор «Роснано» назвал сумму ущерба от хищений.