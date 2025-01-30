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В Госдуме прокомментировали задержание заместителей Чубайса

Картаполов надеется, что заместителей Чубайса задержали после его обращения
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что задержание бывших заместителей «Роснано» Анатолия Чубайса связано с его обращением в Генпрокуратуру и СК.

«Мы надеемся, что это решение принято на основании нашего обращения, и полагаем, что правоохранительные органы сделают все необходимое. Но официальной информации у нас пока нет», — сказал Картаполов.

30 января агентство ТАСС со ссылкой на правоохранителей сообщило о задержании бывших заместителей руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом же со ссылкой на источники пишет РБК.

По данным Telegram-канала Mash, причиной задержания стало хищение 45 млрд рублей, в котором подозревают самого бывшего руководителя «Роснано».

17 января депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием провести доследственную проверку в отношении Анатолия Чубайса. Заявление было опубликовано в Telegram-канале Картаполова.

Депутаты попросили инициировать проверку деятельности Чубайса во время его руководства «Роснано» в 2008-2020 годах и в период работы спецпредставителем президента по международным связям в 2020-2022 годах на наличие возможных противоправных действий.

Ранее директор «Роснано» назвал сумму ущерба от хищений.

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