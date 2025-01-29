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В аэропорту Санкт-Петербурга ввели ограничения

Санкт-петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы
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Александр Гальперин/РИА Новости

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«29 января временные ограничения введены на работу санкт-петербургского аэропорта Пулково», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:10 по московскому времени.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, уточнил Кореняко.

Незадолго до этого сообщалось, что в аэропорту Казани вводились аналогичные ограничения. В результате три летевших в Казань самолета приземлились на запасных аэродромах.

Ограничения ввели на фоне сообщений об атаках беспилотников на регионы России. В частности, Смоленская область подверглась массированной атаке БПЛА, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. А в Нижегородской области произошло возгорание на предприятии Кстовской промзоны после падения обломков беспилотника.

Кроме того, над Брянской областью сбили свыше 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, среди которых были реактивные.

Ранее сообщалось, что Германия передаст Украине дроны с искусственным интеллектом.

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