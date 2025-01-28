В посольстве РФ в ДР Конго прокомментировали беспорядки в стране

Протестов перед зданием посольства РФ в столице Демократической Республики Конго Киншасе нет. Об этом в разговоре с ТАСС заявила пресс-атташе посольства Алина Мирзаханова.

«Никаких демонстраций перед посольством РФ нет. Российская миссия работает штатно», — говорится в сообщении.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев М23.По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

28 января стало известно, что на территории посольства США в ДР Конго начался пожар из-за горящих шин, которыми здание закидали протестующие. Также сообщалось, что демонстранты атаковали посольство Нидерландов в Киншасе.

Ранее россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в ДР Конго из-за эскалации.