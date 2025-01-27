Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в ДР Конго из-за эскалации

МИД порекомендовал воздержаться от поездок в Демократическую Республику Конго

Министерство иностранных дел (МИД) России порекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Демократическую Республику (ДР) Конго. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

В заявлении говорится, что российская сторона обеспокоена эскалацией на востоке республики. В МИД РФ призвали к незамедлительному прекращению боевых действий, а также возобновлению переговоров.

«МИД России рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в ДРК, а уже находящимся в провинции Северное Киву – при первой возможности покинуть этот регион», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, россияне при нападении не пострадали.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Агентство Reuters отметило, что пока невозможно определить, находится ли город под полным контролем повстанцев. Правительство ДРК пока не подтвердило потерю Гомы.

С начала января «М23» активизировала свои действия, установив контроль над городами Масиси и Саке.

Ранее в ДР Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией.