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Протестующие в ДР Конго атаковали посольство Нидерландов

Nos: протестующие в ДР Конго атаковали посольство Нидерландов в Киншасе
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Arlette Bashizi/Reuters

Протестующие в Демократической Республике Конго атаковали посольство Нидерландов в столице страны Киншасе. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS.

В настоящий момент в диппредставительстве находятся силы безопасности. Кроме того, по данным телеканала, протестующие также напали на посольства Франции, Руанды и Уганды.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев М23.По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

28 января стало известно, что на территории посольства США в ДР Конго начался пожар из-за горящих шин, которыми здание закидали протестующие.

Ранее россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в ДР Конго из-за эскалации.

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