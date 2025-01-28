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На территории посольства США в ДР Конго произошел пожар

Baza: протестующие закидали посольство США в ДР Конго горящими покрышками

На территории посольства США в Демократической республике Конго начался пожар из-за горящих шин, которыми здание закидали протестующие. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидца событий.

«Вокруг собралась большая толпа местных, снимающая видео на мобильные телефоны. Сотрудники посольства пытаются выставить охрану и потушить пожар. Но люди продолжают кидать горящие шины», — говорится в сообщении.

28 января сообщалось, что город Гома на востоке ДР Конго превратился в зону боевых действий с участием конголезской армии и повстанцев из группировки «Движение 23 марта» (М23). Представитель ООН в беседе с Reuters добавил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев М23.

По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

Ранее россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в ДР Конго из-за эскалации.

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