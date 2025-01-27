Повстанческая группировка сообщила о захвате города Гома в ДР Конго

Reuters: повстанцы из М23 заявили о захвате города Гома на востоке ДР Конго

Повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23) захватили расположенный на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) город Гома. Об этом, ссылаясь на лидера повстанцев Корнеля Нангу, сообщает Reuters.

Нангу заявил, что город был взят повстанцами 26 января. По его словам, правительственные войска, находящиеся в Гоме и его окрестностях, должны в течение ночи сложить оружие.

Reuters отмечает, что пока невозможно определить, находится ли город под полным контролем повстанцев. Правительство ДРК пока не подтвердило потерю Гомы.

Гома является административным центром провинции Северное Киву и находится на границе с Руандой, которую власти ДРК обвиняют в оказании военной помощи повстанцам.

23 января сообщалось, что в последние три недели повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23) начали новое наступление на Гому. Их передовые отряды находились в 20 километрах от города. Также агентство рассказало, что повстанцы перерезали пути доставки в город с юга продуктов питания и предметов первой необходимости.

Группировка «Движение 23 марта» была создана дезертирами из ВС Конго в 2012 году и начала боевые действия на востоке ДРК в январе 2021 года.

Ранее в ДР Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией.