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Повстанцы хотят захватить власть в ДР Конго

Reuters: город Гома в ДР Конго стал зоной боевых действий
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Jean Bizimana/Reuters

Город Гома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) превратился в зону боевых действий с участием конголезской армии и повстанцев из группировки «Движение 23 марта» (М23). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Организации Объединенных Наций (ООН).

Он утверждает, что бои идут в каждом районе города, ситуация в Гоме «очень неустойчивая».

Представитель ООН добавил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев М23.

По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

По словам Корнеля Нангаа, лидера вооруженного оппозиционного формирования «Альянс реки Конго», в которое входит группировка М23, целью повстанцев является захват власти в Демократической Республике Конго.

ТАСС со ссылкой на агентство APF отмечает, что в результате столкновений в Гоме 367 человек получили ранения.

До этого министерство иностранных дел (МИД) России порекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Демократическую Республику (ДР) Конго.

Ранее в ДР Конго заявили о желании расширить сотрудничество с Россией.

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