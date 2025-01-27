Путин потребовал актуализировать порядки проведения медосмотров

Президент России Владимир Путин поручил министерству здравоохранения России актуализировать порядки проведения медосмотров детей и взрослых. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства потребовал предусмотреть перечень и кратность обследований и консультаций для раннего выявления репродуктивных заболеваний.

Кроме того, перечень должен включать в себя обследования на выявление инфекционных заболеваний репродуктивной сферы, а также диагностику факторов риска их возникновения и развития.

Поручение необходимо исполнить до 15 апреля. Ответственным назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В декабре Путин заявил, что в первичном звене российского здравоохранения наблюдается нехватка кадров, и местные власти должны так распределять нагрузку на медиков, чтобы такой проблемы не возникало. Он добавил, что мониторинг оборачиваемости коек в больницах показывает, что они не полностью заполнены в течение года.

До этого Путин отмечал, что российская система здравоохранения имеет высокий авторитет в мире и активно развивается: открываются новые медицинские учреждения, внедряются современные технологии.

Ранее россиянам рассказали об особенностях прохождения диспансеризации в 2025 году.