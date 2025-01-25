Освобожденные палестинские заключенные прибыли в Египет

Часть палестинских заключенных, которые были освобождены из тюрем Израиля в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа, были доставлены на автобусах в Египет. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Неизвестно, сколько именно заключенных были вывезены на территорию Египта, который планирует принять у себя 70 палестинцев. Также нет информации о том, что будет дальше с заключенными — останутся ли они в Египте или будут депортированы в третьи страны.

25 января сообщалось, что израильские власти освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военных. По данным радиостанции Galei Tzahal, 114 палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамалле, еще 70 будут депортированы в Египет, а 16 — в сектор Газа.

В субботу палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. Процесс передачи состоялся на площади Палестины в Газе.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям МККК трех заложниц.

Ранее в офисе Нетаньяху заявили, что палестинцам не разрешат вернуться в дома на севере Газы.