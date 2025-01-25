В офисе Нетаньяху заявили, что палестинцам не разрешат вернуться в дома на севере Газы

Израиль не позволит жителям сектора Газа вернуться на север анклава до тех пор, пока не будет освобождена одна из израильских заложниц. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«Израиль не позволит жителям Газы перемещаться на север сектора Газа, пока не будет урегулирован вопрос освобождения гражданки Арбель Йехуд, которая должна была быть освобождена сегодня», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад стало известно, что палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. В настоящий момент девушки направляются к израильским военным на территории сектора Газа.

17 января газета The Times of Israel сообщила, что россиянин Александр Труфанов фигурирует в списке 33 заложников, которых планируется освободить в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заключенного между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

В ноябре сообщалось, что всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и уроженец Донецка Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.