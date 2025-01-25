В Израиле освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц

Власти Израиля выпустили из тюрем 200 палестинцев в обмен на 4 заложниц-военных

Израильские власти освободили 200 палестинских заключенных в обмен на четырех заложниц-военных. Об этом сообщили в эфире радиостанции »Galei Tzahal».

«Сто четырнадцать палестинских заключенных были освобождены из тюрьмы Офер в Рамалле. Еще 70 заключенных будут депортированы в Египет, а 16 — в сектор Газа», — говорится в сообщении.

Несколько часов назад ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста четырех израильских заложниц. Процесс передачи состоялся на площади Палестины в Газе.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.