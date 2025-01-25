В Израиле подтвердили освобождение четырех заложниц из плена ХАМАС

Радикальное палестинское движение ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) четырех израильских заложниц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ХАМАС отпустили из плена Карину Ариев, Даниэль Гильбоа, Нааму Леви и Лири Эльбаг. В настоящий момент девушки направляются к израильским военным на территории сектора Газа.

Об освобождении заложниц до этого сообщал телеканал Al Aqsa. Отмечалось, что процесс их передачи Красному Кресту состоялся на площади Палестины в городе Газа.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Первый этап предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на тысячу палестинских заключенных. Израильские войска отойдут к границам сектора Газа, в котором останутся на время перемирия. Также будет увеличен объем гуманитарной помощи, доставляемой в сектор.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС. В тот же день члены палестинского движения передали представителям Международного движения Красного Креста трех заложниц.

Ранее сообщалось, что Израиль может возобновить операцию в Газе после освобождения заложников.