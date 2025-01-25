В России могут появиться льготные тарифы такси для многодетных семей

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов проработать вопрос установления льготной стоимости такси для многодетных семей. Это поручение было дано по результатам заседания Госсовета в декабре, а перечень мероприятий опубликован на сайте Кремля.

«Необходимо провести анализ и представить предложения для повышения качества и доступности такси для семей с детьми, включая многодетные семьи. Включите в свои предложения наличие в автопарках транспортных компаний автомобилей, оборудованных детскими удерживающими системами, соответствующими весу и росту ребенка, а также установление льготных тарифов для многодетных семей», — сказано в сообщении.

Также Путин поручил руководству российских регионов до 15 мая проработать вопрос повышения доступности транспорта для семей с младенцами в колясках.

Кроме того, президент России поручил принять меры по предоставлению скидки не менее 50% от стоимости авиабилета по стране для детей до 12 лет.

Ранее Путин поручил подготовить доклад по семейной ипотеке на вторичное жилье.