Путин поручил установить скидки минимум 50% на перелеты по РФ для детей

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению скидки не менее 50% от стоимости авиабилета по стране для детей до 12 лет. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета в декабре опубликован на сайте Кремля.
«Принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения — до 1 февраля 2025 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
19 декабря Путин в ходе прямой линии потребовал от отечественных авиакомпаний предоставлять многодетным семьям 50-процентную скидку на авиабилеты. Глава государства подчеркнул, что эту проблему нужно решить не позже 14 января 2025 года. Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с льготными тарифами.
20 декабря сообщалось, что министерство транспорта России предложило авиакомпаниям предоставлять скидку для детей, имеющих российское гражданство.
Ранее в Минтрансе заявили, что могут начать размещать детей рядом с родителями в самолетах.