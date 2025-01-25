Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поручил установить скидки минимум 50% на перелеты по РФ для детей

Путин поручил установить скидки не менее 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет
close
Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по предоставлению скидки не менее 50% от стоимости авиабилета по стране для детей до 12 лет. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета в декабре опубликован на сайте Кремля.

«Принять меры, обеспечивающие предоставление авиакомпаниями для детей в возрасте до 12 лет скидки в размере не менее 50% от стоимости воздушной перевозки на внутренних воздушных линиях», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения — до 1 февраля 2025 года. Ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

19 декабря Путин в ходе прямой линии потребовал от отечественных авиакомпаний предоставлять многодетным семьям 50-процентную скидку на авиабилеты. Глава государства подчеркнул, что эту проблему нужно решить не позже 14 января 2025 года. Также президент потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с льготными тарифами.

20 декабря сообщалось, что министерство транспорта России предложило авиакомпаниям предоставлять скидку для детей, имеющих российское гражданство.

Ранее в Минтрансе заявили, что могут начать размещать детей рядом с родителями в самолетах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами