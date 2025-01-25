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Путин поручил сделать транспорт доступным для семей с колясками

Путин поручил регионам сделать транспорт доступным для семей с колясками
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Руководство российских регионов должно до 15 мая проработать вопрос повышения доступности транспорта для семей с младенцами в колясках. Эта рекомендация зафиксирована в поручении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Рекомендуется исполнительным органам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопросы улучшения качества и доступности перевозок для семей с детьми, включая многодетные семьи, на маршрутном общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, микроавтобусы), в частности, касающиеся закупок транспортных средств, обеспечивающих возможность перевозки родителей с детьми в колясках», — говорится в поручении.

24 января депутат Госдумы Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко предложение ввести новую льготу для российских студентов — стопроцентную компенсацию за проезд на любом виде общественного транспорта.

В своем обращении Лантратова заявила, что среди студентов вузов много молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет, на которых лежит ответственность за рост рождаемости. При этом они, по ее мнению, относятся к уязвимой категории населения, так как им сложно совмещать учебу и семейные обязанности.

Ранее сообщалось, что в РФ проиндексируют более 40 мер социальной поддержки.

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