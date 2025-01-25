Путин ждет доклад по семейной ипотеке на вторичку в городах без нового жилья

Российский лидер Владимир Путин поручил подготовить доклад по семейной ипотеке на вторичное жилье в городах, где нет новых домов. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Установить в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита <...> на приобретение на вторичном рынке готового жилья, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме», — говорится в документе.

Получить такой заем могут семьи с детьми до шести лет. Процентная ставка при этом составит не более 6% годовых на весь срок кредитования.

В декабре 2024 года банки приостанавливали выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Несмотря на возобновление программы с 16 декабря, заемщики продолжали сталкиваться с отказами, что вызвало обеспокоенность у населения.

19 декабря Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. Сложившуюся ситуацию он назвал «безобразием».

После этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал инициативы для поддержки россиян в рамках госпрограммы «Семейная ипотека».

Россиянам назвали способы быстро погасить ипотеку.