СМИ сообщили о злокачественной опухоли у актрисы Галины Польских

У известной советской актрисы Галины Польских диагностировали злокачественную опухоль, утверждает Telegram-канал SHOT.

По словам журналистов, 85-летняя артистка обратилась в Боткинскую больницу с жалобами на плохое самочувствие. Ее обследовали и выявили злокачественную опухоль в почке, говорится в публикации. Врачи выдали актрисе направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии, добавил канал.

Менеджер Польских заявила SHOT, что актриса находится дома и в больницу пока не ложилась.

За свою карьеру Галина Польских сыграла более 170 ролей. Она снималась в картинах «Дикая собака динго», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «По семейным обстоятельствам», «Ландыш серебристый» и «Белые ночи», а также в сериалах «Ранетки» и «Моя прекрасная няня».

До этого SHOT сообщал, что актрисе Ларисе Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей. Как отмечал канал, 84-летняя Голубкина начала стремительно терять вес на фоне онкологического заболевания.

Ранее Стинг отменил выступление из-за проблем со здоровьем.