Ларисе Голубкиной понадобилась экстренная помощь врачей

Актрисе Ларисе Голубкиной потребовалась экстренная помощь врачей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, 84-летняя Голубкина начала стремительно терять вес на фоне онкологического заболевания. Артистка жаловалась на сильные боли в голове и в теле, из-за которых не может спать без снотворного. Актрисе прописали обезболивающие уколы и таблетки.

По данным SHOT, Голубкина не может встать с кровати из-за слабости и отказывается от помощи близких. В ближайшее время будет решаться вопрос о госпитализации актрисы.

Десять лет назад в Германии Голубкиной поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году она уже проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии.

5 декабря 2024-го SHOT сообщал, что Голубкиной предстоит пройти новый курс химиотерапии. У актрисы отметили улучшения на фоне рака третьей стадии и заболевания системы крови. Ей рекомендовали пройти в ближайшее время курс химиотерапии, чтобы нейтрализовать оставшиеся раковые клетки.

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