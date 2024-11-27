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Путин обратился к празднующей 85-летие Галине Польских

Путин отметил щедрый талант актрисы Польских в ее юбилей

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Георгий Тер-Ованесов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин обратился к празднующей 85-летие народной артистке РСФСР Галине Польских. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Он отметил щедрый, самобытный талант актрисы и ее удивительное обаяние.

Именно эти качества, по мнению президента, помогли польских «заслужить высокое профессиональное признание и любовь зрителей, создать в кинематографе богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, каждая из которых — результат подлинного актерского мастерства и неустанного творческого поиска».

Путин пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего самого доброго.

Польских дебютировала на экране в 1962 году в картине «Дикая собака динго». Также она снялась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Верность», «Тени исчезают в полдень», «Коней на переправе не меняют», «Доктор Живаго» и др.

Накануне стало известно, что к 85-летию Галины Польских устроят марафон на ТВ.

Ранее участники общественного движения «Ветераны России» написали письмо Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность выдачи сербскому режиссеру Эмиру Кустурице гражданства РФ.

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