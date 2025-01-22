Музыкант Гордон Мэттью Томас Самнер, известный под псевдонимом Стинг, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отмене выступления и переносе концертов.

Стинг заявил, что не выступит на музыкальной премии The Bass Magazine Awards, которая состоится 23 января, по рекомендации врача. Медик посоветовал артисту отказаться от работы на ближайшее время из-за болезни. Подробности состояния музыканта неизвестны.

Певец также перенес два концерта в США. Выступление в Финиксе, штат Аризона, состоится 1 июля вместо 24 января, а в Уитленде, штат Калифорния, — 28 мая вместо 26 января. 29 мая артист споет на 20-летней годовщине музыкальной компании Cherrytree. Билеты на перенесенные выступления действительны.

Стинг принес извинения за доставленные неудобства и поблагодарил за понимание.

Стинг начал карьеру в группе The Police в конце 1970-х. Вместе с барабанщиком Стюартом Коуплендом и гитаристом Энди Саммерсом Стинг создали группу, которая удостоилась шести премий «Грэмми» и создала множество хитов. Однако коллектив распался из-за того, что Стинг решил попробовать себя в сольной карьере.

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