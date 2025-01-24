В Рязани во время атаки дронов ВСУ пострадал 53-летний мужчина

Мужчина получил ранение в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Рязанскую область. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В материале уточняется, что целью дронов был нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в административном центре региона. Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили все беспилотники, направлявшиеся в сторону объекта, но их обломки упали на землю и спровоцировали возгорание.

«Также ранение ноги получил 53-летний сторож», — говорится в публикации.

24 января министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи в регионах страны перехватили 121 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, средства ПВО уничтожили 20 летательных аппаратов в небе над Рязанской областью.

По данным Telegram-канала Mash, во время атаки БПЛА в районе нефтеперерабатывающего завода в Рязани зафиксировали не менее 10 взрывов. Губернатор региона Павел Малков, в свою очередь, сообщил о падении фрагментов сбитых беспилотников на частный жилой дом. Из-за этого здание загорелось, однако сотрудникам экстренных служб удалось быстро потушить огонь.

Кроме того, обломки нейтрализованных дронов нашли на территории одного из предприятий в Рязанской области. В оперативном штабе региона рассказали, что после этого специалисты приступили к ликвидации последствий падения БПЛА.

Ранее в Воронежской области потушили пожар на нефтебазе, начавшийся после атаки дронов ВСУ.