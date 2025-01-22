В Воронежской области ликвидировали пожар на нефтебазе

Пожарные ликвидировали пожар, произошедший на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в настоящее время техника и личный состав пожарной группировки возвращаются в места постоянной дислокации. Также обратно в Воронеж и другие районы области отправляются задействованные в тушении пожара коммунальные машины, отметил Гусев.

«Еще раз выражаю благодарность пожарным за их непростой труд, муниципалитетам — за оказанное содействие, а коллегам из Московской, Липецкой и Тамбовской областей — за готовность прийти на помощь», — написал губернатор Воронежской области.

В ночь на 16 января беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. ВСУ выпустили 10 дронов. К утру 20 января пожарные потушили на нефтебазе два резервуара из четырех. Гусев заявил, что борьбе с огнем мешала вероятность повторных атак.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области.