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В Воронежской области ликвидировали пожар на нефтебазе

Гусев: пожарные ликвидировали пожар на нефтебазе в Воронежской области
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Пожарные ликвидировали пожар, произошедший на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области в результате атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в настоящее время техника и личный состав пожарной группировки возвращаются в места постоянной дислокации. Также обратно в Воронеж и другие районы области отправляются задействованные в тушении пожара коммунальные машины, отметил Гусев.

«Еще раз выражаю благодарность пожарным за их непростой труд, муниципалитетам — за оказанное содействие, а коллегам из Московской, Липецкой и Тамбовской областей — за готовность прийти на помощь», — написал губернатор Воронежской области.

В ночь на 16 января беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. ВСУ выпустили 10 дронов. К утру 20 января пожарные потушили на нефтебазе два резервуара из четырех. Гусев заявил, что борьбе с огнем мешала вероятность повторных атак.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области.

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