В Рязанской области устраняют последствия налета украинских БПЛА

Обломки сбитого БПЛА ликвидируют на территории одного из предприятий Рязанской области. Об этом РИА Новости сообщили в оперативном штабе региона.

«По предварительной информации, ликвидируются последствия попадания обломков сбитого БПЛА на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Уточненная информация будет позже», — заявили в оперативном штабе.

До этого губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотного летательного аппарата попали в частный дом, где возник пожар.

Также сообщалось о десяти взрывах в районе рязанского НПЗ. Вечером 23 января РФ атаковали не менее 50 беспилотников ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Туле загорелся военный госпиталь.