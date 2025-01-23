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На повышение пенсий и пособий в РФ выделили около 300 млрд рублей

Силуанов: объем допсредств на повышение пенсий составляет около 300 млрд рублей
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Сергей Гунеев/РИА Новости

На повышение пенсий, социальных выплат и пенсий военных пенсионеров будет дополнительно выделено около 300 млрд рублей. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал на совещании у президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.

«Общий объем дополнительных средств, которые необходимо направить на повышение пенсий, пособий и пенсий военных пенсионеров, поручение, которое вы дали вчера, составляет около 300 млрд рублей», — сказал министр.

Он пояснил, что средства на эти цели будут выделены из бюджета Социального фонда и федерального бюджета.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам поручил правительству проиндексировать страховые пенсии и пособия на 9,5% уже к февралю.

В январе россиянам проиндексировали пенсии на 7,3% в соответствии с прогнозируемой инфляцией по итогам 2024 года. Однако фактический показатель оказался выше. Росстат отчитался, что рост потребительских цен в прошлом году составил 9,52%.

Ранее россиянам рассказали, как защитить пенсию от инфляции.

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