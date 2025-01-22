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Путин дал правительству поручение по индексации пенсий

Путин поручил правительству в короткий срок принять решения по индексации пенсий
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Страховые пенсии и пособия в России необходимо проиндексировать на 9,5% уже к февралю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам, передает РИА Новости.

«Прошу правительство в самые короткие сроки принять необходимые действия для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий», — сказал он.

Путин попросил правительство пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.

Кроме того, по мнению президента РФ, будут дополнительно проиндексированы военные пенсии с учетом роста цен.

В январе россиянам проиндексировали пенсии на 7,3% в соответствии с прогнозируемой инфляцией по итогам 2024 года. Однако фактический показатель оказался выше. Росстат отчитался, что рост потребительских цен в прошлом году составил 9,52%.

До этого в Госдуме анонсировали индексацию социальных пенсий в апреле. Средний размер выплаты к концу года составит 15 456 рублей, увеличившись на 14,75%.

Ранее россиянам рассказали, как защитить пенсию от инфляции.

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