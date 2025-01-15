В Росстате назвали уровень инфляции в России в 2024 году

Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, в декабре стоимость продовольствия в России увеличилась на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,05% по сравнению с декабрем прошлого года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,81% в месячном выражении и на 6,12% по сравнению с ноябрем 2023 года. Стоимость услуг увеличилась на 0,2% по сравнению с ноябрем 2024 года и на 11,52% по сравнению с декабрем прошлого года.

Как отмечал экономист Василий Колташов, Новый год в России начался с очередного повышения цен. По его мнению, на разгон инфляции влияют несколько факторов, в том числе колеблющийся курс рубля и санкционное давление Запада, а замедлить ее помогут только решительные действия властей, в том числе в сфере геополитики.

13 января в пресс-службе Центрального банка России заявили, что регулятор не станет замораживать вклады россиян для борьбы с инфляцией, используя такой прием как альтернативу повышения ключевой ставки.

Ранее финансист рассказал, как просить о прибавке к зарплате.