Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Росстате назвали уровень инфляции в России в 2024 году

Росстат: инфляция в России в 2024 году составила 9,52%
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, в декабре стоимость продовольствия в России увеличилась на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 11,05% по сравнению с декабрем прошлого года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,81% в месячном выражении и на 6,12% по сравнению с ноябрем 2023 года. Стоимость услуг увеличилась на 0,2% по сравнению с ноябрем 2024 года и на 11,52% по сравнению с декабрем прошлого года.

Как отмечал экономист Василий Колташов, Новый год в России начался с очередного повышения цен. По его мнению, на разгон инфляции влияют несколько факторов, в том числе колеблющийся курс рубля и санкционное давление Запада, а замедлить ее помогут только решительные действия властей, в том числе в сфере геополитики.

13 января в пресс-службе Центрального банка России заявили, что регулятор не станет замораживать вклады россиян для борьбы с инфляцией, используя такой прием как альтернативу повышения ключевой ставки.

Ранее финансист рассказал, как просить о прибавке к зарплате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами