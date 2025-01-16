Россиянам рассказали, как защитить пенсию от инфляции

Россиянам стоит получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Это позволит оперативно управлять деньгами и защитить пенсию от инфляции.

«Чтобы защитить пенсию от инфляции, я бы рекомендовал получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке. Это позволит пенсионеру ими оперативно управлять. Целесообразно размещать полученную пенсию на накопительный счет с ежедневным начислением процентов. Если у пенсионера, помимо пенсии, есть еще и другой источник доходов (например, заработная плата), то есть смысл разместить часть средств на банковском вкладе: наличие подушки безопасности крайне важно для любого гражданина, в том числе для пенсионера», — отметил Балынин.

По его словам, банки часто предлагают пенсионерам дополнительные выгодные условия при размещении средств — можно установить автоматическое зачисление пенсии на накопительный счет в банке, и, если он будет с ежедневным начислением процентов, даже один день будет приносить дополнительный доход.

Экономист добавил, что в условиях высоких ставок по вкладам и накопительным счетам есть смысл оплачивать коммунальные услуги не в день получения счета, а ближе к дате, указанной в качестве финальной. Экономист пояснил, что такой подход позволит использовать дополнительные время и средства для получения дохода. Кроме того, Балынин напомнил, что во многих российских магазинах для пенсионеров дают скидки в 5–10% за утренние покупки.

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России повысили на 7,3%. Это коснулось как неработающих, так и работающих пенсионеров, для которых индексация была приостановлена с 2016 года, но с 2025-го возобновлена. Средний размер страховой пенсии по старости к концу 2025 года ожидается на уровне 24 059 рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2025 года на 14,75%, что увеличит их средний размер до 15 456 рублей.

Ранее россиянам рассказали, какую пенсию можно унаследовать.