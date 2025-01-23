Глава МЧС высказался о возможности уборки мазута со дна Черного моря

Куренков: решение, как убрать мазут со дна Черного моря, пока не определено

Глава МЧС России Александр Куренков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что метод сбора оставшегося на дне и в толще воды мазута после аварии танкеров в Керченском проливе пока не определен. Его слова приводит ТАСС.

«Сотрудниками водолазных подразделений МЧС России и Морспасслужбы были отмечены скопления мазута на дне, а также в толще воды», — заявил он.

По его словам, окончательный путь решения по сбору еще предстоит определить.

23 января резидент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства попросил Виталия Савельева доложить о ходе работ по ликвидации разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в акватории Черного моря. Савельев заявил, что новых масштабных выбросов мазута с танкеров в акватории Черного моря в настоящий момент не зафиксировано. По его словам, завершить откачку мазута с танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее спасатели собрали более 164 тысяч тонн песка после разлива мазута в Черном море.