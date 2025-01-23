Названа причина смерти пресс-секретаря Shaman

Причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского стали проблемы с сердцем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата», — отметил собеседник издания.

18 января стало известно, что судебно-медицинская экспертиза после смерти пресс-секретаря завершена.

Коробкова-Землянского не стало 9 ноября 2024 года. В этот день 40-летний руководитель пресс-службы ЕМГ начал задыхаться у себя дома в Москве. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли ничем помочь.

13 ноября представителя певца Shaman похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания состоялась в закрытом формате. Для нее арендовали Большой траурный зал кладбища. В мероприятии приняли участие Дронов, а также глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, телеведущий Андрей Малахов, блогер Лилия Абрамова и другие известные деятели.

Ранее сообщалось, что причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление.