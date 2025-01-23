Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа причина смерти пресс-секретаря Shaman

РИА Новости: причиной смерти пресс-секретаря Shaman стали проблемы с сердцем
close
korobkov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Причиной смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского стали проблемы с сердцем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Причина смерти — проблемы с сердцем на фоне приема медицинского препарата», — отметил собеседник издания.

18 января стало известно, что судебно-медицинская экспертиза после смерти пресс-секретаря завершена.

Коробкова-Землянского не стало 9 ноября 2024 года. В этот день 40-летний руководитель пресс-службы ЕМГ начал задыхаться у себя дома в Москве. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли ничем помочь.

13 ноября представителя певца Shaman похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания состоялась в закрытом формате. Для нее арендовали Большой траурный зал кладбища. В мероприятии приняли участие Дронов, а также глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, телеведущий Андрей Малахов, блогер Лилия Абрамова и другие известные деятели.

Ранее сообщалось, что причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами