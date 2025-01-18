Завершена судмедэкспертиза после смерти пресс-секретаря Shaman

Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Экспертиза проведена», — сказал источник агентства.

Коробкова-Землянского не стало 9 ноября 2024 года. В этот день 40-летний руководитель пресс-службы ЕМГ начал задыхаться у себя дома в Москве. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли ничем помочь.

13 ноября представителя певца Shaman похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония прощания состоялась в закрытом формате. Для нее арендовали Большой траурный зал кладбища. В мероприятии приняли участие Дронов, а также глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, телеведущий Андрей Малахов, блогер Лилия Абрамова и другие известные деятели.

Ранее стало известно, что причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление.