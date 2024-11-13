В Москве завершились похороны пресс-секретаря Shaman

Представителя певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

В материале отмечается, что церемония прощания с пресс-секретарем Shaman состоялась в закрытом формате. Для нее арендовали Большой траурный зал Троекуровского кладбища.

Как выяснили журналисты, могила Антона Коробкова-Землянского находится рядом с захоронением военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Последнего не стало в апреле 2023 года в результате взрыва в баре на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.

9 ноября 40-летний руководитель пресс-службы «Европейской медиагруппы» начал задыхаться у себя дома в Москве. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли ничем помочь представителю Shaman. Точная причина трагедии пока не установлена, для выяснения обстоятельств случившегося была назначена экспертиза.

Днем 13 ноября на Троекуровском кладбище начались похороны Антона Коробкова-Землянского. В мероприятии приняли участие Ярослав Дронов, а также глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, телеведущий Андрей Малахов, блогер Лилия Абрамова и другие известные деятели.

Ранее Shaman заплакал на концерте, посвященном его пресс-секретарю.