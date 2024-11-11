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Причиной смерти пресс-секретаря Shaman могло стать отравление

РИА: причиной смерти 40-летнего пресс-секретаря Shaman могло стать отравление

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Телеграм-канал «Коробков-Землянский»

Причиной смерти пресс-секретаря исполнителя SHAMAN Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Предварительная причина смерти — отравление неустановленным веществом», — сообщил он.

40-летний журналист Коробков-Землянский умер вечером 9 ноября. Мужчина был дома со своей женой в квартире на Проспекте Мира, когда вдруг начал задыхаться. Супруга вызвала скорую помощь, однако прибывшие медики не смогли его спасти. Telegram-канал Mash сообщал, что мужчина умер от сердечного приступа.

11 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что Коробков-Землянский умер из-за инфаркта миокарда. По данным канала, жена Коробкова-Землянского сначала пыталась сама спасти мужа, делала ему массаж сердца. Скорую помощь вызвал сосед пары, увидев происходящее через окно из дома напротив.

Shaman принес соболезнования в связи со смертью своего пресс-секретаря.

Ранее Пригожин рассказал, каким при жизни был Коробков-Землянский.

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